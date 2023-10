Serie Krefeld grillt Pulled Pork vom Grill - ein Selbstversuch

Der amerikanische Schriftsteller Steven Raichlen gilt in der großen Gemeinde der Griller, die sich mehr mit ihrem Hobby befassen als nur Würstchen aufs Rost zu legen, zu den ganz Großen, in den USA gar als Barbecue-Guru. Der 70-Jährige studierte einst französische Literatur in Portland und erhielt ein Stipendium – für mittelalterliches Kochen in Europa. Dabei verschlug es ihn nach Paris, wo er die berühmten Kochschulen Cordon Bleu und La Varenne besuchte. Bekannt wurde er 1998 mit seinem Buch „The Barbecue Bible“, das etliche Auszeichnungen erhielt. Außerdem moderiert er zwei TV-Serien („Barbecue University“ und „Primal Grill“) und schreibt Bücher mit Tipps und Anregungen rund ums Grillen. Und er hat im Grillen einen besonderen Begriff geprägt: den der Holy Trinity („Heilige Dreifaltigkeit“) des Barbecues. Dazu zählen Spareribs, Beef Brisket (im Smoker bei niedriger Temperatur im heißen Rauch gegarte Rinderbrust) – und Pulled Pork.