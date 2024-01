Karneval in Krefeld Verberg tanzt mit den Teufeln

Nachdem in der letzten Session zum ersten Mal in Verberg zwei Prinzessinnen die Jecken durch ihre Jahreszeit geführt hatten, sind es aktuell wieder ein Prinz und eine Prinzessin. Die Geschwister Lona (Lona I.) und ihr Bruder Nico (Nico I.), beide Schmidt, wurden inzwischen in ihr prächtiges Ornat gekleidet und mit allen nötigen Insignien ihrer Macht ausgestattet. Ihre erste Amtshandlung bestand darin, ihren Vorgängerinnen Lea I. und Helena II. die Orden zu überreichen. Mit einer für den ersten Auftritt nicht selbstverständlichen Professionalität begrüßten die Elfjährige und ihr zwölfjähriger Bruder das Publikum und stellten sich, ihre Adjutanten und ihr Programm vor. Die beiden Hoheiten besuchen das Maria Sybilla Merian Gymnasium und haben als Lieblingsfarbe Blau, passend zum Blau-Weiß der KG Verberg. Während Prinzessin Lona I. gerne tanzt, näht und Klavier spielt, liebt Prinz Nico I. Inline-Hockey und Tennis.