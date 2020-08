Brand im Krefelder Affenhaus : Prozess um Zoobrand in der Silvesternacht

Krefeld Die drei Frauen, die beschuldigt werden, den Brand im Krefelder Affenhaus verursacht zu haben, haben Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt. Jetzt geht es wahrscheinlich vor Gericht.

(RP) Die Staatsanwaltschaft Krefeld hat gegen die drei Beschuldigten, denen zur Last gelegt wird in der Neujahrsnacht 2019/2020 durch ihr Verhalten die Ursache für den Brand des Affenhauses des Krefelder Zoos gesetzt zu haben, bei dem zuständigen Amtsgericht Krefeld im Juli 2020 jeweils den Erlass eines Strafbefehls wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Brandstiftung beantragt. „Diesen Anträgen ist entsprochen worden“, so der Leitende Oberstaatsanwalt Axel Stahl. Nachdem nunmehr alle Beschuldigten innerhalb der dafür vorgesehenen Frist von der ihnen eröffneten Möglichkeit der Einlegung eines Einspruchs gegen den Strafbefehl Gebrauch gemacht haben, wird die Klärung des Sachverhaltes nach den einschlägigen Regelungen der Strafprozessordnung voraussichtlich im Rahmen einer gerichtlichen Hauptverhandlung erfolgen. Ein Termin ist noch offen.

Das Affentropenhaus im Krefelder Zoo war bei einem Feuer in der Silvesternacht komplett niedergebrannt. Mehr als 50 Tiere starben in den Flammen. Nur zwei Schimpansen überlebten: das Männchen Limbo und das Weibchen Bally. Ihnen geht es inzwischen wieder gut, den Zoo werden sie aber voraussichtlich bis zum Ende des Jahres trotzdem verlassen müssen. Zentraler Grund ist, dass Schimpansen in Gruppen leben. Das sei im Zoo in der Seidenstadt zur Zeit allerdings nicht möglich.