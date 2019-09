Gericht in Krefeld : Prozess um sexuelle Angriffe in der Straßenbahn

Krefeld Der Angeklagte, ein 22-jähriger Tunesier, blieb dem Gericht fern und wird nun per Haftbefehl gesucht.

Ein 22-jähriger Tunesier steht im Verdacht, eine junge Frau in der Straßenbahn massiv sexuell belästigt zu haben. Am Montag sollte er sich wegen sexueller Nötigung vor dem Krefelder Schöffengericht verantworten. Das Gericht wartete vergeblich. Der Angeklagte war unentschuldigt der Verhandlung ferngeblieben. Jetzt wurde der Haftbefehl gegen ihn wieder in Vollzug gesetzt. Der Mann war zuvor gegen Auflagen von der Untersuchungshaft verschont worden.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm sexuelle Nötigung vor: Das mutmaßliche Opfer fuhr im Oktober vergangenen Jahres um 8 Uhr mit der Linie 44 in Richtung Krefeld. Die 19-Jährige hatte in der Nacht gefeiert und war auf dem Rückweg in der Straßenbahn eingedöst. Der Angeklagte soll sich ihr genähert, ihr Gesicht gestreichelt und versucht haben, sie zu küssen. Ihre Gegenwehr habe er ignoriert und sei immer aufdringlicher geworden. Er soll sich auch auf die Frau gesetzt und sie umarmt haben. Der 22-Jährige soll das mutmaßliche Opfer an mehreren Körperstellen – unter anderem an der Brust – berührt und versucht haben, sie vom Sitz zu ziehen. Dann habe er ihr von hinten in die Hose gegriffen und ihr Gesäß gestreichelt. Die Unterhose sei dabei zerrissen. Danach habe er seine Hose geöffnet und sich mit entblößtem Geschlechtsteil vor sie gestellt. Nachdem er versuchte, sie zum Oralverkehr zu zwingen, habe sie die Bahn am Danziger Platz verlassen.