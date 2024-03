Moltke und Gesamtschule Kaiserplatz in Krefeld betroffen Fahrräder von Schulhöfen gestohlen – Mann wegen Diebstahls verurteilt

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der nun Verurteilte Ende März 2023, gemeinsam mit einem gesondert verfolgten Mann, drei Fahrräder im Gesamtwert von über 1000 Euro vom Gelände der Gesamtschule am Kaiserplatz entwendet hatte. Wenig später versuchten die beiden Männer zudem, ein Fahrrad am Gymnasium am Moltkeplatz zu stehlen. Dabei wurden sie jedoch von einem Lehrer beobachtet und schließlich angesprochen, woraufhin die Täter zu Fuß flüchteten. Der Lehrer, der auch im Zeugenstand aussagte, rief erst mit seinem Handy die Polizei und folgte den Männern dann zu Fuß. Kurz darauf konnten die herbeigerufenen Beamten den nun Verurteilten und seinen Kumpanen stellen. Außerdem wies der Lehrer die Polizisten auf einen „verdächtig wirkenden“ weißen Lieferwagen mit rumänischem Kennzeichen hin, der in der Nähe des Moltke-Gymnasiums geparkt stand. In diesem Wagen entdeckten die Beamten die drei zuvor entwendeten Fahrräder.