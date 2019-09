Prozess am Landgericht Krefeld : Angeklagter: „Ich hatte einen Blackout“

Krefeld Die Anklage redet von Raubmord und Habgier, der Angeklagte macht geltend, spontan gehandelt und nicht gestohlen zu haben: Die Tötung eines Rentners in seiner Wohnung an der Werkstättenstraße wurde vor dem Landgericht verhandelt.

Der Fall hatte für Entsetzen gesorgt, wegen der Brutalität und der Nichtigkeit, wegen der ein Mensch sterben musste: Im März war ein 69-jähriger gehbehinderter Rentner in seiner Wohnung an der Werkstättenstraße in Oppum getötet worden; offenbar wegen 600 Euro, die das Opfer kurz zuvor von seinem Konto abgehoben hatte. Der Mann muss um sein Leben gekämpft haben: Er hatte nach Mitteilungen der Polizei Schnittwunden an Kopf und Händen. Nun wurde dem mutmaßlichen Täter der Prozess am Landgericht Krefeld gemacht. Während die Staatsanwaltschaft von geplantem Raubmord ausgeht, machte der Angeklagte geltend, er sei im Streit spontan ausgerastet und habe den Mann nicht töten wollen.