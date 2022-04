Aktionstage in Krefeld : Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung

Anweisungen in leichter Sprache (hier zur Beantragung eines Reisepasses) können Menschen mit eingeschränkter Schreib- und Lesekompetenz helfen. Foto: Röse, Martin

Krefeld Mit gemeinsamen Aktionen der Lebenshilfe Krefeld und Kulturinstitutionen wollen die Veranstalter Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringen.

(RP) Der Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung steht in diesem Jahr unter dem Motto „Tempo machen für Inklusion – barrierefrei zum Ziel“. Die Lebenshilfe Krefeld, die Mediothek und die Kunstmuseen Krefeld bieten aus diesem Anlass von der Aktion Mensch geförderte inklusive Veranstaltungen für Menschen mit und ohne Behinderung an.

Mit verschiedenen Aktionen will die Lebenshilfe darauf aufmerksam machen, dass Inklusion in Krefeld weiterhin ein herausforderndes Thema ist. Deswegen sollen Menschen mit und ohne Behinderung zusammengebracht werden, die sonst nicht zusammenkommen. Bei der „Krefelder Kultour“ steht als ein Mittel und Weg der Inklusion dabei das Thema „Einfache Sprache“ im Mittelpunkt. Die Aktionen zum Protesttag finden von Mittwoch, 27. April, bis Freitag, 6. Mai, statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

In Deutschland leben rund 7,5 Millionen Menschen mit einer Lese- und Rechtschreibschwäche oder einer geistigen Behinderung und rund 13 Millionen Menschen mit eingeschränkter Schreib- und Lesekompetenz. Um ihnen die Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen, sollten sie bevorzugt in Einfacher Sprache oder Leichter Sprache angesprochen werden. Denn die Standardsprache mit ihren Nebensätzen, Verschachtelungen, Aufzählungen und Fremdwörtern bildet für Menschen mit einer Lernbeeinträchtigung oder einer Behinderung eine Barriere, sich und ihre Sicht in die Gesellschaft einzubringen. Die Leichte Sprache kommt ohne Nebensätze, Fremdwörter und den Konjunktiv aus. Sie wird nur im Präsens und Perfekt geschrieben. Ein Satz umfasst maximal zehn Wörter und einen Gedanken.

In Kooperation mit dem „Büro für Leichte Sprache – Niederrhein“ der Lebenshilfe werden am Mittwoch, 27. April, und Mittwoch, 4. Mai, in der Mediothek 45-minütige Führungen in Leichter Sprache angeboten. An den Rundgängen können jeweils zehn Personen teilnehmen. Sie finden an beiden Tagen jeweils um 15 Uhr und um 16.30 Uhr statt. Um 18 Uhr wird an den beiden Mittwochen eine Lesung für jeweils maximal zehn Teilnehmende angeboten.

Die inklusive Führung „Kunst anders erfahren“ in Einfacher Sprache durch das Kaiser-Wilhelm-Museum leitet am Freitag, 29. April, um 16 Uhr Thomas Janzen, Kunstvermittler an den Kunstmuseen Krefeld. In Kleingruppen werden Ausstellungsräume erkundet. Die Besucher lernen dabei Objekte aus dem Bestand kennen und erfahren Kunst mit verschiedenen Sinnen. Eine kostenfreie Stadtrundfahrt wird am Freitag, 6. Mai, um 15 Uhr angeboten. Der Krefeld-Kenner Uli Pudelko erzählt in Einfacher Sprache während der zweistündigen Tour Wissenswertes und Erstaunliches aus der Geschichte. An der Rundfahrt können zehn Menschen mit Behinderung sowie zehn Menschen ohne Behinderung teilnehmen. Aus technischen Gründen können Rollstuhlfahrer nicht teilnehmen. Eine Anmeldung zu allen Veranstaltungen ist erforderlich per E-Mail an leichtesprache@lebenshilfe-krefeld.de oder unter Telefon 0 21 51 / 36 33 88 50.