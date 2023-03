Anträge in Bezirksvertretungen CDU protestiert gegen Rechnungen für Schilder und Absperrungen

Die CDU-Fraktion will nun Druck über die Bezirksvertretungen machen. Dort werden in den kommenden Sitzungen Anträge dazu eingebracht. „Wir wollen auf das Problem hinweisen und gleichzeitig ein klares Votum bekommen, dass diese Praxis des KBK nicht in Ordnung ist. Damit gefährden wir das Vereinsleben vor Ort. Gleichzeitig wollen wir wissen, wie viele Vereine von den neuen Satzungsvorgaben des KBK und der Verwaltung betroffen sind. Daher gehen wir erst in die Bezirke“, erklärt Kühn.