„Fahrradoffensive“ : Krefelder Promenade soll künftig die Stadtteile verbinden

Krefeld Die Politik bekennt sich mit dem Projekt auch zu einer deutlichen Stärkung des Fahrradverkehrs.

(RP) Die Krefelder Promenade nimmt Gestalt an: In der vergangenen Woche wurde eine Brücke über den Dießemer Bruch gebaut. Der Brückenschlag über den Dießemer Bruch stellt im ersten Bauabschnitt eine wichtige Etappe bis zur Fertigstellung dar. „Auf der Promenade geschieht genau das, was ich mir unter neuer Mobilität vorstelle, sie ist Sinnbild für den zukünftigen Radverkehr in Krefeld. Die Promenade verbindet Stadtteile und führt an touristischen Highlights wie Burg Linn vorbei“, so Oberbürgermeister Frank Meyer. Sie sei auch ein schöner Auftakt für die „Krefelder Fahrradoffensive“, mit der man sich zu einer deutlichen Stärkung des Radverkehrs bekenne.