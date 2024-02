Krefeld: Kunstprojekte in leerem Ladenlokal Fotos über Urbanität – „Vom Osten geht heute ein finsteres Element aus“

Es ist ein idealer Rahmen für diese Fotos, vor allem wenn man ihre Geschichte kennt: Das leere, etwas heruntergekommene, dennoch morbiden Charme ausstrahlende Ladenlokal von ehemals „city-reisebüro wallrath“ ist zum Ausstellungsraum für Bilder aus Belarus und Lettland geworden. Der Künstler Manuel Schroeder hat sie zwischen 2013 und 2019 in Lettland und Belarus gemacht. Überall Ärmlichkeit und Verfall in Beton – ein Trauerspiel. Der Name der Ausstellung ist auch eine politische Aussage: „Im Osten ging die Sonne auf.“ Heute, sagt Schroeder, „geht die Sonne nicht mehr im Osten auf, vom Osten geht heute ein finsteres Element aus“ – er meint den Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine und die Bedrohungen der anderen Länder. „In Lettland leben 25 Prozent Russen. Wenn die Putin um Hilfe rufen, ist auch Lettland bedroht“, sagt er. Jenseits der Bilder zeigt er sich begeistert von dem Ladenlokal: „Der Raum bringt viel Potenzial mit sich.“ Die Ausstellung wird am Samstag, 14 Uhr, offiziell eröffnet und ist der Auftakt zum diesjährigen Programm im Rahmen des „forum contemporary art“ (Forum zeitgenössischer Kunst) – Titel „TransformARTor“. Das ganze Jahr über werden in dem Laden Kunstprojekte zu sehen sein.