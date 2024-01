Ein Gemeinschaftsprojekt von Stadt und Werkhaus Die „Essbare Stadt“ wächst – 40 neue Hochbeete für Krefeld

„Gemeldet werden können auch noch Flächen im öffentlichen Raum, an denen schon jetzt Obst oder Gemüse wachsen“, sagte Philine Barrawasser, die im Krefelder Klimastab die „Essbare Stadt“ betreut. „Äpfel, Birnen, Walnüsse, Brombeeren – an vielen Stellen in der Natur ist Krefeld essbar. Auch das will die ,Essbare Stadt‘ zeigen.“ All diese Orte werden in einer digitalen Karte markiert, auf die bald jeder Bürger Zugriff haben soll und so sehen kann, wo welches Beet steht und was geerntet werden kann.