Hochschule Niederrhein Krefelder Professorinnen sind in der Lehre spitze

275 Personen lehren an der Hochschule Niederrhein (HSNR). Zwei von ihnen sind nun mit dem Preis für herausragende Leistungen in der Lehre ausgezeichnet worden. Prof. Dr. Franziska Hilp-Pompey aus dem Fachbereich Sozialwesen und Prof. Lisa Freyschmidt vom Fachbereich Design. Studierende und das Kollegium hatten für den jährlich verliehenen Lehrpreis 31 Personen und Teams vorgeschlagen, 20 von ihnen bewarben sich. In der Jury saßen fünf Professoren und fünf Studierende aus unterschiedlichen Fachbereichen. Prof. Dr. Berthold Stegemerten, Vizepräsident für Studium und Lehre, überreichte den Preisträgerinnen jetzt im Zuge einer Feierstunde ein Preisgeld von je 2500 Euro für die Weiterentwicklung ihrer Lehrkonzepte.