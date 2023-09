Prof. Daniela Hornung Neue Spezialistin für Endometriose am Helios in Krefeld

Die Endometriosespezialistin Prof. Daniela Hornung verstärkt ab sofort das Team um die Gynäkologinnen Dr. Laura Sophie Bernards und Dr. Maximiliane Becher. Die Expertin widmet sich seit mehr als 30 Jahren der Endometriose in Forschung, Diagnostik und Therapie. Am zertifizierten Endometriosezentrum am Helios Klinikum Krefeld werden Frauen behandelt, die an schmerzhaften chronischen Wucherungen der Gebärmutter und des Bauchfells leiden. Im fortgeschrittenen Stadium können sie sogar zu Verwachsungen an den Organen und Unfruchtbarkeit führen. Bis zu 15 Prozent der Frauen sind zwischen Pubertät und den Wechseljahren betroffen.