Kostenpflichtiger Inhalt: Krefelder Wirtschaft in Corona-Zeiten : Produktion von Beatmungsgeräten verdoppelt

Der Patient ist an einem Beatmungsgerät des Modells Evita aus der aktuellen Produktion der Drägerwerke angeschlossen. Foto: drägerwerke/Patrick Ohligschlaeger

Krefeld Die ausreichende Zahl an Beatmungsgeräten in einer Klinik entscheidet in Zeiten der Corona-Pandemie nicht selten über Leben und Tod. Die Drägerwerke mit der weltweit viertgrößten Niederlassung in Krefeld sind auf die Herstellung solcher Medizintechnik spezialisiert.