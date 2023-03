Privatschule Niederrhein zieht an den Ostwall Lernen in stilvollem Ambiente

„So schöne Räumlichkeiten hatten wir noch nie“, dieser Aussage von Schulleiter Markus Kuhl konnten sich jetzt Eltern, Schüler und auch zahlreiche weitere Besucher anschließen, die der Einladung der Privatschule Niederrhein zu einem Tag der offenen Tür mit offizieller Einweihung gefolgt waren. Mit Beginn des zweiten Schul-Halbjahres ist die seit mehr als 30 Jahren in Krefeld ansässige Schule in das denkmalgeschützte Haus am Ostwall 119 eingezogen, nachdem sie zuvor in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes daheim war.