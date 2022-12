Privatklinik im Helios Klinikum Krefeld Neues Farb- und Lichtkonzept fördert Heilung

Einen „kleinen, einstelligen Millionenbetrag“, so Kim Lagoda, hat die Umgestaltung der Krefelder Privatklinik mit ihren 53 Betten, aufgeteilt in Ein- und Zweibettzimmer, gekostet. „Das Spannende ist ja, dass die Berücksichtigung der Architektur und Farbgestaltung keine Mehrkosten verursacht und deshalb auch überall eingesetzt werden kann“, erklärt Prof. Dr. Axel Buether, Leiter des Instituts für Farbpsychologie an der Bergischen Universität Wuppertal. Er betont, dass auch der Gedanke an Nachhaltigkeit bei der Auswahl der Farben und Materialien eine große Rolle gespielt habe. So erinnern nicht nur viele der Elemente an die Natur und ihr Farbenspiel, sondern sind auch zugunsten der Umwelt auf Langlebigkeit angelegt. „Wir folgen mit der Gestaltung keinem Trend, sondern setzen auf klassische Elemente, die Bestand haben. Die Materialien sind robust und strapazierfähig“, beschreiben Buether und Lagoda das gemeinsam erarbeitete Konzept, das für einen Hauch Wellness im Klinikalltag sorgen soll.