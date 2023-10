Entwicklungsprojekt in Krefeld abgeschlossen Privatinvestor übernimmt das Werkkontor

Der Vorlauf betrug 20 Jahre: 1993 kaufte die Grundstücksgesellschaft Krefeld (GGK) den Handwerkerhof am Nauenweg. 2013 begannen die Sanierungsarbeiten und schon im Jahr darauf war das Uhrenhaus restauriert und der Startschuss für den modernen Umbau des Lichtenthäler-Gebäudes – einem ehemaligen Möbelhaus – mit Bürolofts über vier Etagen erfolgt. Weitere zwölf Monate später ging das Projekt schon in die Endphase: Es begann der zweite, 2,9 Millionen Euro teure Abschnitt mit dem Bau von neuen Büros und Lagern mit einer Gesamtfläche von rund 4500 Quadratmetern. Das in der Summe 6,4 Millionen Euro teure Gesamtpaket fand anschließend mit Modernisierungsarbeiten im Bestand seinen Abschluss.