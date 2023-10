Sammelleidenschaft in Krefeld Private Kunst-Schätze erstmals öffentlich ausgestellt

Mit Blick auf die vielen Künstler in Krefeld erinnern sie an den Zweck des Vereins, Sammlerinnen und Sammlern einen Raum zur Verfügung zu stellen, in dem sie ihre Kunst zeigen können – ohne, dass wir als Verein auswählen, bewerten oder kuratieren. Die Besucherinnen und Besucher könnten sich so auf einen ganz privaten Einblick in Kunstsammlungen freuen, den man im Museum in dieser Zusammenstellung nicht zu sehen bekäme.