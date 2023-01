Brauchtum in Krefeld Prinzenproklamation vor vollem Haus

Das Motto der Session 2023 lautet „Os Heimat Krie-ewel“. Dies ist auch der Titel eines Liedes, das der Großvater der Prinzessin vor langer Zeit geschrieben hat und das erst kürzlich von Siggi Rose arrangiert wurde. Am Freitag, den 13., singt das Prinzenpaar „sein“ Lied zum ersten Mal und mit viel Herzblut auf der Bühne des Seidenweberhauses. „Meine Heimatstadt ist Krefeld am Rhein“, heißt es darin und auch „bin ich an einem Platz, ist er für meine Heimatstadt doch kein Ersatz!“ Diese Worte kommen bei den bestens aufgelegten Narren im Saal gut an.