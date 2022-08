Im Theater Krefeld : Die Premiere von „Solaris“ wagt das Besondere

Stanislaw Lem schrieb den Roman „Solaris“, der Grundlage für das Theaterstück ist. Foto: picture-alliance / dpa/Forum Krzysztof Wojcik

Krefeld Das Stück über eine Weltraumliebe nach einem Roman von Stanislaw Lem, das für ein kleines Publikum konzipiert ist, wird am 4. September gezeigt.

Von Christina Schulte

Über verschlungene Pfade wird das Publikum bei der Adaption von Stanislaw Lems Roman „Solaris“ durch das Theater geführt – Premiere für ein kleines Publikum von 20 Menschen am Sonntag, 4. September. Bruno Winzen hat das Konzept für das besondere Stück in besonderer Form im Kreis des Ensembles vorgetragen: „Mit diesem Vorschlag bieten wir neue Perspektiven“, sagt Winzen, der seine Inszenierung auch als „Neuanfang mit Christoph Roos“ einschätzt. Christoph Roos nämlich ist der neue Schauspieldirektor, erstmals gewählt vom gesamten Ensemble.

„Das Projekt geht konzeptionell neue Wege“, sagt Winzen. Das muss man sich so vorstellen: Eine Reiseleiterin zu einer Raumstation (Carolin Schupa) nimmt ihre ‚Gäste‘ im Foyer in Empfang und führt sie dann durchs Haus. Und eben nicht direkt in den Zuschauerraum. Sondern über unbekannte Pfade, über Hintertreppen und an unbekannten Orten vorbei. Hier und dort trifft die Reiseleiterin dann auf ihre drei Schauspielerkollegen David Kösters, Ronny Tomiska und Bruno Winzen.

Die Geschichte aus dem Science-Fiction-Roman „Solaris“ von 1961 erzählt von dem Psychologen Kris Kelvin, der sich zu einer Raumstation begibt. In der Krefelder Fassung ist Kelvin eine Frau, die sich in ein fremdes Wesen auf dem fremden Stern verliebt. Aber wie geht das, sich in ein etwas so Fremdes zu verlieben? Und wie verhält es sich mit dem „Trieb der Menschheit, immer wieder neue Welten entdecken zu wollen?“, „Wohin führt das?“ Bruno Winzen sagt dazu: „Wir bieten Angebote, wie man darüber nachdenken könnte.“ Das sei die Meta-Ebene. „Es ist vor allem die Geschichte einer Wissenschaftlerin“, sagt er, „mit Spannung, mit einem Krimi-Plot und mit einer Liebesgeschichte.“

Solaris habe auch etwas sehr Tragisches: „Es geht um die Liebe zu einem Wesen, das vom Ozean geschaffen ist, der diesen ganzen Planeten bedeckt.“ Diese verschiedenen Handlungsstränge werden dem Publikum in Rückblicken der Reiseleiterin und in den szenischen Elementen erzählt – und dabei ist das Publikum selbst in fremdem Terrain unterwegs. Mit reduzierter Beleuchtung soll die Architektur des Hauses in den Vordergrund gerückt werden: „Es wird überraschende Einblicke und Ausblicke in den Eingeweiden des Theaters geben“, sagt Winzen. Und ein Highlight am Ende, das natürlich noch nicht verraten wird: „Auch der spektakuläre Schluss hat mit einer neuen Perspektive zu tun.“

Dramaturg Martin Vöhringer weiß Einzelheiten aus der Editionsgeschichte beizutragen. „Solaris“ ist 1961 erschienen. Elf Jahre später erschien Lems Roman in deutscher Übersetzung. Vöhringer berichtete von den ihm bekannten Verfilmungen, Tarkowski (1972) und Soderbergh (2002), dem Erscheinen in der DDR (80er Jahre). Inzwischen wurde der Roman in 30 Sprachen übersetzt: „Ein Welterfolg auf verschlungenen Pfaden“, sagt Vöhringer.