Premiere in Krefeld : Carmen als riesiges Kartenspiel der Gefühle

Die Carmen-Aufführung war konzertant und begleitet von Videoeinspielungen. Die Gefühle der Figuren wurden in einem riesigen Kartenspiel reflektiert. Foto: Matthias Stutte

Krefeld Die konzertante Aufführung mit Videoeinspielungen in der Konzeption von Kobie van Rensburg wurde gefeiert - auch wenn die Aufführung Corona-bedingt ganz anders war als gewohnt.

Das Publikum zeigte sich hingerissen: Die Premiere von Bizets „Carmen“ auf der großen Krefelder Bühne war ein großer Erfolg. Und das trotz Corona. Oder sollte man sagen: Wegen der Coronabedingungen? Denn die Einschränkungen im künstlerischen Leben haben eine sehr besondere Kreativität freigesetzt, die den Opernabend zu einem sehr besonderen Erlebnis machen.

Vor die dunkel gekleideten Musiker mit ihren schimmernden Instrumenten traten Dirigent Mihkel Kütson und die Solisten des Abends im gebührenden Abstand – schon diese Aufstellung im Raum, auf der Bühne, war ganz anders als gewohnt. Es war eine „Konzertante Aufführung mit Videoeinspielungen“ in der Konzeption von Kobie van Rensburg, der auch Ausstattung und Bildregie verantwortete. Darin setzte sich Carmen (Mezzosopranistin Eva Maria Günschmann) in leuchtendem Rot von den übrigen ab, die sämtlich Schwarz trugen, optisch sehr zurückgenommen.

Info Carmen – die weiteren Termine Weitere Aufführungen

Freitag, 18. September,

Sonntag, 20. September,

Dienstag, 22. September, Samstag, 17. Oktober, Samstag, 31. Oktober, Donnerstag, 5. November, Sonntag, 22. November, Samstag, 29. November, Mittwoch, 9. Dezember, Dienstag 22. Dezember, Freitag, 25, Dezember. Theaterkasse: 02151/ 805-125, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 10 – 19 Uhr; Sa: 10 – 14 Uhr.

Weitgreifende Bewegungen waren den Sängern nicht gestattet und so konnten sie die Essenz dieser Oper ganz auf das Publikum hinsingen. Für Habanera (L’amour est un oiseau rebelle) oder Seguidilla und alle übrigen Partien aus der gekürzten Fassung gab es denn auch Szenenapplaus vom sehr glücklichen Publikum, das die Spielzeiteröffnung sichtlich genoss.

„Carmen“ erzählt von Liebe und Eifersucht, von Stolz, Ehre und Tod. Die Fabrikarbeiterin Carmen – man denkt ja unwillkürlich an das Rollen von Zigarren auf dem nackten Schenkel einer Frau – hat Streit und wird von Don José (David Esteban) abgeführt. Sie macht ihm schöne Augen, obwohl er Micaela (Sophie Witte) versprochen ist. Micaela möchte ihn in ihr Heimatdorf zurückholen und singt anrührend von einem Brief der Mutter an den Sohn. Doch Don José ist von Carmen gebannt. Sie wiederum hat sich dem erfolgreichen Stierkämpfer Escamillo (Johannes Schwärsky) zugewandt. In seiner Eifersucht ersticht Don José Carmen, während Escamillo in der Arena einen Stier tötet.

Die Liebe und die Leidenschaft, die Erotik und die Exotik hat Bizet in Töne gefasst und sich dabei auch spanischer volksmusikalischer Elemente bedient. Zum Verständnis für das Publikum ist die Aufführung mit deutschen Texten übertitelt und mit einer lebendigen Videoeinspielung versehen. Die Regie hat diese spanische Lebenswelt von Tänzern in Bewegung übertragen lassen und so die Figuren aus der Oper gespiegelt. Auf überdimensionalen Spielkarten wird bildhaft erzählt, was wohl in den Protagonisten vorgeht. Mit dem Motiv der Karten greift die Inszenierung ein Element aus der Oper auf: Bei den „Zigeunern“ und nicht nur bei ihnen steht das Schicksal in den Karten. Der Stierkämpfer trägt in Sevilla natürlich ein klassisches goldbesticktes Gewand, und Irene van Dijk und Alessandro Borghesani dürfen sich hier, im Video, mit heldenhafter und klassischer Schönheit begegnen.