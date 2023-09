Premiere für die BürgerInnenbühne in Krefeld Gerhard Hauptmann ins Heute übersetzt

„Schichtwechsel“ nimmt sich Gerhard Hauptmanns Sozialdrama „Die Weber“ (1892) als literarische Vorlage und setzt diese „völlig frei“ um. Was ist heute noch wie vor 200 Jahren? Was ist anders? Und wie steht es heute um die „Klasse” der „Lohnarbeiterinnen?“, fragen sich die Spielenden der BürgerInnenbühne. Mit genauer Beobachtungsgabe und viel Sinn für Humor sind die Figuren allesamt aus der Jetztzeit. An allen Ecken und Enden scheint es zu brodeln und bröckeln. Da wäre zum Beispiel Katharina Ried (mit Enthusiasmus von Kerstin Zengerle gespielt). Sie ist eine aufstrebende, erfolgreiche junge TV-Journalistin mit einer eigenen Sendung zur Primetime. In „Ried um 8“ verhandelt sie in ihrer Talk-Show aktuelle Themen wie soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt oder „kein Auskommen mit dem Einkommen“ und diskutiert diese, mal ernsthaft, mal scherzhaft, mit ihren mit ihren zum Teil sehr schrägen Gästen. Privat läuft es bei Ried alles andere als glatt. Ihre Mutter hat sie als Kind in die Obhut ihres Onkels gegeben, um Karriere zu machen, und plötzlich steht Ried vor der gleichen Frage: Kind oder Karriere?