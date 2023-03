Hochschule Niederrhein Preis für Maschinenbau-Student aus Kamerun

„Wir zeichnen heute auch Ihr großes Engagement aus. An der Hochschule sind Sie Tutor für Mathematik. Sie haben dabei nicht nur Eigeninitiative und ein hohes Maß an Sozialkompetenz gezeigt, sondern in der Pandemie auch maßgeblich an der Gestaltung der digitalen Lernangebote mitgewirkt“, sagte Professorin Dr. Marion Halfmann, Internationalisierungsbeauftragte der Hochschule. Zusätzlich engagiert sich der Preisträger ehrenamtlich als Tutor bei Edu-Career-Mento, wo er Nachhilfe in Mathematik gibt. „Ich möchte es auch anderen ermöglichen, ihre Ziele zu erreichen“, sagt der 25-Jährige.