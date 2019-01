Mut zum Querdenken: Preis für Civilcourage an „Initiative Stadtkultur“

Krefeld Die Verleihung findet auf dem Dreikönigstreffen der Liberalen am 6. Januar in der Fabrik Heeder statt.

Den traditionellen „Preis für bürgerschaftliche Civilcourage“ vergeben die Freien Demokraten in diesem Jahr an die „Initiative Stadtkultur Krefeld“. Die Preisverleihung findet auf dem Dreikönigstreffen der Liberalen am 6. Januar statt, mit dem die FDP ab 18 Uhr in der Fabrik Heeder, Virchowstraße 130, das politische Jahr eröffnet. Entgegennehmen werden den Preis stellvertretend für die Initiative Professor Siegfried Gronert, Professor Harald Hullmann und Thomas Müller. „Civilcourage und bürgerschaftliches Engagement sind Grundpfeiler, auf denen jede liberale Gesellschaft aufbaut“, so FDP-Kreisvorsitzender Joachim C. Heitmann. „Um sich dieser Notwendigkeit von Zeit zu Zeit bewusster zu werden, zeichnen wir zu Beginn jeden Jahres Krefelder Bürger und Institutionen aus, die sich durch Civilcourage, Mut zum Querdenken, Standfestigkeit und unermüdliches Engagement für die eigene Überzeugung hervorgetan haben.“ Diesen Kriterien entspricht - so die Liberalen - die Initiative Stadtkultur voll und ganz. Heitmann: „Das gerade begonnene Jahr 2019, in dem sich die Gründung des Bauhauses in Weimar zum 100. Mal und die auf Adolph Anton von Vagedes zurückgehende Konzeption der vier Krefelder Innenstadtwälle zum 200. Mal jährt, nehmen wir deshalb zum Anlass, dem engagierten Wirken der Initiative Stadtkultur unseren Respekt zu zollen.“