Kultur in Krefeld Praktikum im Niederrheinischen Literaturhaus

„Den Praktikantinnen und Praktikanten werden vielfältige Einblicke in ein Programm mit Lesungen, Projekten, Festivals und Schreibwerkstätten geboten“, versprecht ein Sprecher der Verwaltung in der Seidenstadt. Sie lernen unter anderem durch eine aktive Beteiligung in einem kleinen Team die Organisation von Veranstaltungen sowie deren Vor- bis zur Nachbereitung kennen. Wer sich bewerben möchte, sollte eine Begeisterung für zeitgenössische Literatur mitbringen. Social Media-Kenntnisse und -Fähigkeiten wären gut. Zudem müsste die Bereitschaft bestehen, Veranstaltung am Abend und am Wochenende zu begleiten. Bewerbungen mit Anschreiben und Lebenslauf können ab sofort unter Angabe von möglichen Zeiträumen als Pdf per E-Mail an literaturhaus@krefeld.de gesendet werden.