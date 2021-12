Markt in Krefeld : Weihnachtsmarkt war „ein wichtiges Signal“

Markt in Krefeld

Krefeld Die Stadt Krefeld zieht eine positive Bilanz zum Weihnachtsmarkt „Made in Krefeld“: Trotz Pandemie habe es viele Besucher gegeben und die Stimmung sei gut gewesen.

Die Stadt Krefeld zieht als Veranstalter des Weihnachtsmarktes „Made in Krefeld“ eine positive Bilanz des fünfwöchigen Angebots. „Insgesamt war der Weihnachtsmarkt für die adventliche Stimmung in der Innenstadt und für die Stadtgesellschaft ein wichtiges Signal. Er hat in schwierigen Zeiten ein atmosphärisches Erlebnis mit positiver Grundstimmung geschaffen. Durch die konsequenten 2G-Kontrollen und den weitläufigen Aufbau konnten sich die Besucher jederzeit sicher fühlen“, sagt Oberbürgermeister Frank Meyer. Auch die erstmalige Ausweitung des Marktes auf beide Seiten der Dionysiuskirche habe sich bewährt.