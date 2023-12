Grünen-Fraktionschefin Julia Müller Krefelds grüne Anti-Greta – ein Porträt

Krefeld Den Unterschied zwischen ihrem Beruf und der Politik erklärt sie in einem wunderbaren Bonmot: „In meinem Hauptjob ist es so: Es gibt ein Problem und eine Lösung. In der Politik gibt es ein Problem – und eine, vielleicht auch mehrere, akzeptable Lösungen.“ Wenn Julia Müller, die zusammen mit dem Ratsherrn Thorsten Hansen die Fraktionsspitze der Grünen-Fraktion im Rat bildet, von ihrem Politikverständnis spricht, ahnt man schnell: Hinter der ruhigen Art steckt der Wille zu priorisieren: Was soll sein, was ist erreichbar, welche Abstriche sind akzeptabel?