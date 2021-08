Bundestagswahl 2021 : Die grüne Queer-Denkerin

Ulle Schauws ist „frauen- und queerpolitische Sprecherin“ der Bundestagsfraktion der Grünen. Foto: us

Krefeld Die Krefelder Grünen-Kandidatin Ulle Schauws hat sich als Sozial- und Gleichstellungspolitikerin einen Namen gemacht. Sie stammt von einem Bauernhof aus Hüls; ihr Vater war CDU-Ratsherr.Sie hat bei den Grünen rasch ein wichtiges Themenfeld besetzt.

Von Ulle Schauws kann man lernen, wie man an politischem Gewicht gewinnt. Die Grünen-Politikerin ist bislang weniger als Klima- denn als Gleichstellungspolitikerin in Erscheinung getreten. Sie hat damit ein für die Grünen sehr wichtiges Themenfeld besetzt. Zudem ist sie offensichtlich eine gute Netzwerkerin im Getriebe der Grünen. Untrügliches Zeichen: Sie hat unlängst mit Claudia Roth eine grüne Spitzenpolitikerin nach Krefeld geholt. Roth polarisiert und ist manchen Konservativen eine Art Gottseibeiuns des gefühligen Überschwangs, aber Roth hat in Krefeld aus der Nähe ihre herzliche Seite gezeigt und präzise zugehört, als es etwa um die Sammlung des entomologischen Vereins ging. So war der Promi-Besuch ein Pluspunkt in der Außenwahrnehmung.

Gut in der Partei vernetzt: Ulle Schauws (r.) hat die grüne Spitzenpolitikerin Claudia Roth im Juli zu einem Besuch nach Krefeld gelotst. Foto: Lothar Strücken

Warum ist Netzwerken nach innen manchmal fast wichtiger als Wahlkampf nach außen? Gerade bei den Grünen und der FDP ziehen die meisten Kandidaten nicht direkt als Wahlkreisgewinner, sondern über die Liste in den Bundestag. Auch für Krefeld ist es unwahrscheinlich, dass der FDP-Mann Otto Fricke oder eben Ulle Schauws ihren Wahlkreis direkt holen. Ein guter Listenplatz ist mithin politisch überlebenswichtig. Beide – Schauws und Fricke – sind nun über gute Listenplätze so platziert, dass sie wohl in den Bundestag einziehen werden; Schauws sagt auf Nachfrage, sie ziehe ab einem Wahlergebnis von etwa 6,5 Prozent der Zweitstimmen wieder in den Bundestag ein. Bei beiden ist es ein Zeichen für innerparteiliche Wertschätzung, dass sie so gute Listenplätze bekamen.

Info Drei Fragen an Ulle Schauws Mein wichtigstes Thema für die nächste Legislatur: Wirkungsvoller Klimaschutz, der sozial gerecht umgesetzt wird, steht für mich und uns Grüne an erster Stelle. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um die Erderwärmung aufzuhalten und den 1,5-Grad-Pfad zu schaffen. Dafür setze ich mich mit aller Kraft ein, damit wir auch noch die Lebensgrundlagen für unsere Kinder und Enkelkinder hier, aber auch weltweit erhalten. Für deren Zukunft ist der Kohleausstieg bis 2030 notwendig. Es geht aber nur dann, wenn es gerecht läuft. Darum wollen wir mit dem grüne Energiegeld Klimaschutz einen sozialen Ausgleich fördern. Es kommt vor allem Familie und Menschen mit geringem Einkommen zugute. Mit dem Umbau auf Klimaneutralität stärken wir auch die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft und somit auch die Sicherung von Arbeitsplätzen. Das möchte ich in der Legislatur konkret erreichen: Neben der großen Aufgabe des Klimaschutzes will ich mich weiterhin für eine gerechte und solidarische Gesellschaft einsetzen. Gleiche Chancen für jedes Kind von Anfang an, für Frauen gleichen Lohn für gleiche Arbeit und endlich eine modernere Familienpolitik. Hierbei sind flexible Arbeitszeitmodelle und eine gute Kinderbetreuung genauso wichtig wie mehr konkrete Unterstützung aller Familien in ihrer ganzen Vielfalt. Für Krefeld möchte ich Folgendes erreichen: Krefeld für die Herausforderungen des Klimawandels zu rüsten und den sozialen Zusammenhalt zu stärken, sehe ich als zentrale Aufgabe. Dabei geht es insbesondere darum, bezahlbaren Wohnraum bis zu einem sicheren und sauberen Verkehr für alle zu schaffen. Dazu gehört, den Ausbau des ÖPNV und der Radwege voranzutreiben und mit der Ausweitung von Grünflächen die Lebens- und Luftqualität in Krefeld zu verbessern.

Natürlich wird damit die Außenwirkung nicht unwichtig. Fricke ist ein kluger Netzwerker in Krefeld, oft präsent; er ist ein Zugpferd für seine Partei.

Schauws wiederum hat es geschafft, sich einen Ruf als Gleichstellungspolitikerin zu erwerben. Und sie verkörpert ihn glaubwürdig: Sie lebt mit einer Frau zusammen und weiß, wie sich Diskriminierung und Ausgrenzung anfühlen. Im grünen Themenspektrum hat sie damit rasch ein klares Profil gewonnen – und das ist eben auch für die Partei wichtig. Als Schauws 2013 das erste Mal in den Bundestag einzog, wurde sie „frauen- und kulturpolitische Sprecherin“ der Bundestagsfraktion; beim Wiedereinzug 2017 wurde sie dann „frauen- und queerpolitische Sprecherin“. Das englische „Queer“ ist Sammelbegriff für Menschen, die in ihrer sexuellen Orientierung oder Identität von der heterosexuellen Mehrheit abweichen. Die Grünen haben über den Zuschnitt der Sprecheraufgabe ein für sie wichtiges Thema pointiert besetzt. Und Ulle Schauws ist die passgenaue, aus ihrer Biographie heraus glaubwürdige Persönlichkeit dazu.

In dieser Funktion hat sie den grünen Vorstoß zur Ergänzung des Grundgesetzes in Artikel drei um den Punkt Sexuelle Identität mit vorgetragen oder die Forderung nach Einrichtung eines „Bundesministeriums für gesellschaftlichen Zusammenhalt“ mit vorangetrieben.

Schauws wurde 1966 in Hüls als Bauerntochter geboren, sie wuchs in dem landwirtschaftlichen Betrieb ihrer Eltern auf. Ihr Elternhaus war politisch interessiert und engagiert, geprägt von Debatten, der Vater war CDU-Ratsherr. Man kann sich muntere Streitgespräche am Frühstückstisch vorstellen: Die Tochter ließ sich mit 15 Jahren für den Krefelder Appell begeistern und war in Bonn bei der großen Friedensdemo gegen den Nato-Doppelbeschluss dabei. So hat der Vater sie früh für die Politik gewonnen, aber genauso früh für die CDU verloren.

Abitur machte sie am Kempener Thomaeum. Sie studierte in Berlin und Bochum Film- und Fernsehwissenschaften, Politikwissenschaften, Neuere Geschichte sowie Frauen- und Geschlechterforschung. Beruflich war sie zunächst mit Film- und Fernsehproduktion befasst, bis sie in den Sozial- und Bildungsbereich wechselte.

2002 trat sie, nun 36 Jahre alt, den Grünen bei. Nach einigen Stationen im sozialen Bereich – so war sie bei SOS Kinderdorf am Niederrhein beschäftigt, wurde sie 2009 Fraktionsgeschäftsführerin bei den Grünen im Rat der Stadt Krefeld. Das war der Anfang ihrer Karriere als Berufspolitikerin.

Ihre beruflichen Erfahrungen haben sie auch politisch geprägt: „Wir müssen Sorge tragen dafür, dass niemand durchs Netz fallen kann in einer solidarischen Gemeinschaft. Dafür zu streiten ist eines meiner politischen Ziele“, schreibt sie auf ihrer Internetseite.