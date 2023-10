Dienststelle im Rathaus an der Kölner Straße Christoph Popella und Thorsten Pfeifer in Fischeln „auf Streife“

Der 45-jährige Oberkommissar Popella startete im Jahr 2000 seine polizeiliche Karriere in Schleswig-Holstein. Dort arbeitete er sieben Jahre im Streifendienst, bevor es ihn wieder in seine Heimat, den Kreis Wesel, zog. Von dort aus wechselte er 2014 nach Krefeld, arbeitete weitere sieben Jahre im Wach- und Wechseldienst sowie zwei Jahre beim Verkehrsdienst. „Ich freue mich riesig auf die Arbeit mit den Schulen und Kindergärten in meinem Bezirk. Oftmals ist es für die kleinen Kinder der erste Kontakt zur Polizei. Ich möchte den Kindern zeigen, dass sie jederzeit zu uns kommen können und keine Angst vor uns haben müssen“, so der Vater von drei Kindern. In seine Freizeit fährt er gerne mit dem Mountainbike in den Bergen und lässt sich von allem rund um das Thema Motorsport begeistern.