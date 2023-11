Fördergeld des Landes Zwei neue Pop-Up Radstellen an der Mediothek und der Königstraße

Die Holzinsel, die das Reparaturkit umgibt, liefert gleichzeitig Schutz vor dem fließenden Verkehr. In der Königstraße wurde sie in eine ehemalige Parkbucht gebaut, die zuletzt für einen Blumenkübel genutzt worden war. Insgesamt gibt es nun 15 Fahrradservicestationen in der Seidenstadt. 13 wurden bereits im Herbst durch die Stadt Krefeld umgesetzt – auch hier gab es Landes-Fördergelder. Die Standortauswahl und Umsetzung erfolgte gemeinsam mit dem Kommunalbetrieb Krefeld (KBK). Es steht zum Beispiel eine Station am Rathaus, auf dem Vorplatz am Südausgang des Hauptbahnhofs, am Bahnhof Uerdingen, am Bockumer Platz, am Bahnhof Oppum, am Marktplatz in Fischeln, am Sprödentalplatz sowie am Parkplatz Zoo oder am Hülser Markt.