Tier verschwand spurlos : Polizisten verfolgen Reh durch die Innenstadt

Foto: dpa/Patrick Seeger

Krefeld (oli) Ein Reh hat am Mittwochabend die Polizei ordentlich auf Trab gehalten. Mehrere Anrufer hatten gegen 22 Uhr von einem freilaufenden Reh in der Innenstadt berichtet. Daraufhin rückten mehrere Polizeibeamte sogar in Begleitung eines Diensthundeführers aus und versuchten, das Tier einzufangen.

