KOD verfügt aktuell über 48 Stellen Polizeitrainer bilden Krefelder Ordnungsdienst aus

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) in Krefeld ist personell deutlich gestärkt worden und verfügt über 48 Stellen. Parallel ist auch eine Anpassung des Dienstplanmodells erfolgt, sodass der KOD nun einheitlich im ganzen Jahr an sieben Tagen in der Woche täglich 16 Stunden im Einsatz ist. Das Team ist über die neu eingerichtete Beschwerde-Hotline 0 21 51 / 86 40 00 erreichbar und per E-Mail an KOD@krefeld.de. Die Erreichbarkeit per Hotline ist aktuell an sieben Tagen pro Woche von 8 bis 24 Uhr gewährleistet. „Außendienstmitarbeitende des KOD stellen die Erreichbarkeit außerhalb der Büroarbeitszeiten im Innendienst sicher“, so ein Sprecher der Verwaltung.