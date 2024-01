Festnahme in Krefeld Polizeihund stellt Diebe im Supermarkt

Die Polizei hat am Wochenende mehrere Einbrecher an unterschiedlichen Tatorten festgenommen. Wie die Behörde mitteilte, versuchten am Samstag, 27. Januar, gegen 1.23 Uhr zwei Männer (42, 43) in das Büro einer Supermarktfiliale am Gahlingspfad einzubrechen. Nachdem sie den Alarm ausgelöst hatten, flüchtete das Duo zunächst vom Tatort. Ein Mitarbeiter der Filiale kümmerte sich im Anschluss um die Sicherung des Objektes. Knapp eineinhalb Stunden später vernahm er aus dem benachbarten Büro ein Geräusch und sah über die Videoüberwachung, dass sich erneut zwei Männer vor Ort befanden. Er verständigte umgehend die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, versuchten die Männer, diverse Gegenstände aus dem Büro zu entwenden. Ein Dieb versuchte, zu flüchten, konnte aber von den Beamten gestellt und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Supermarktes, bei der auch ein Diensthund eingesetzt war, konnten die Beamten auch den Komplizen, der bereits mit Haftbefehl gesucht wurde, festnehmen. Beide Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren.