Kritik an Einsatz bei Wohnungsbrand : Video zeigt hartes Durchgreifen der Polizei in Krefeld

Am Samstag wurden die Rettungskräfte zu einem Haus in Krefeld gerufen. Dort wurden ein Mann und eine Frau wegen versuchter Brandstiftung vorläufig festgenommen. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Ein Video von einem Polizeieinsatz nach einer mutmaßlichen Brandstiftung am Samstag hat die Krefelder Polizei zu einer Stellungnahme veranlasst. Es zeigt unter anderem, wie ein sich kräftig wehrender Mann von einer Beamtin geschlagen wird.

Ein Video von einem Polizeieinsatz in Krefeld macht in diesen Stunden im Netz von sich reden. Allein auf Twitter wurde es rund 240.000 mal angesehen. Es zeigt eine Gruppe Polizeibeamter, die einen 47 Jahre alten Mann aus einem Haus führen. Der wehrt sich nach Kräften dagegen, schlägt auch nach den Polizeibeamten. Eine Beamtin kommt hinzu und schlägt dem Mann mehrfach ins Gesicht. Nachdem der Widerstand des 47-Jährigen gebrochen ist, bringen ihn mehrere Beamte mit ihrem Gewicht zu Boden. Sie fixieren ihn mit dem Knie am Boden. Die Szenen erinnern an den Fall des von Polizisten getöten Afroamerikaners George Floyd. Auf dem Video zu hören ist eine Stimme, die sich lautstark über die Härte des Einsatzes beschwert.

Die Krefelder Polizei hat sich nach Veröffentlichung des Videos zu einer Stellungnahme veranlasst gesehen. „Wir verstehen die Aufregung“, sagte eine Polizeisprecherin unserer Redaktion am Sonntag. „Es ist aber wichtig, dass gesagt wird, dass das Video nur einen Teil einer dynamischen Entwicklung darstellt.“ So habe die Auseinandersetzung zum Beispiel schon viel früher im Haus begonnen. Der Sacherverhalt werde unter allen Aspekten polizeilich und staatsanwaltschaftlich geprüft. „Es wird eine transparente Aufklärung geben. In so einem Fall ist es üblich, dass die Bewertung und Aufarbeitung durch eine Nachbarbehörde erfolgt.“ Im vorliegenden Fall wird sich die Polizei in Gelsenkirchen mit dem Sachverhalt beschäftigen.

Dieser Screenshot zeigt einen Ausschnitt des Videos, dasderzeit im Netz kursiert. Foto: Screenshot Twittervideo

Der Polizei zufolge waren die Beamten am Samstagvormittag zu einem Wohnungsbrand an die Hubertusstraße nahe der Krefelder Innenstadt gerufen worden. In der verrauchten Brandwohnung seien die Beamten dann auf den 47-Jährigen und eine 28-jährige Frau gestoßen. Der 47-Jährige habe sich geweigert, sich retten zu lassen. Um ihn dazu zu bewegen, die Wohnung zu verlassen, hätten die Beamten „unmittelbaren Zwang“ anwenden müssen.

(th)