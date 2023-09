45-jähriger Krefelder in Haft Polizei weckt Einbrecher im Wohnzimmer

Der Krefelder staunte nicht schlecht: Der 71-jährige Bewohner eines Einfamilienhauses in Fischeln kam am frühen Donnerstagmorgen, 28. September, aus dem ersten Stock ins Erdgeschoss – und fand im Wohnzimmer einen Unbekannten auf einem Stuhl schlafend vor. Der Dieb war über Nacht in das Haus eingedrungen und hatte bereits ein Portemonnaie und weitere Gegenstände zusammengesucht und eingesteckt, war dann aber offenbar von Müdigkeit übermannt worden. Auch als die herbeigerufenen Polizisten eintrafen, saß er noch schlafend auf dem Stuhl. Im Haus entdeckten die Beamten außerdem einen Rucksack des Täters mit einem als gestohlen gemeldeten Personalausweis, einer ebenfalls entwendeten Debitkarte und weiteren Gegenständen, die möglicherweise aus Diebstählen stammten. Der 45-Jährige ist polizeibekannt, unter anderem wegen Diebstahls- und Einbruchsdelikten. Er wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.