Im Einsatz gegen den Enkeltrick und Telefonabzocker Krefelder Polizei warnt Senioren per App vor Betrügern

Die Zahlen für Krefeld sind alarmierend, die Opfer sind in der Regel Senioren: 20 betrügerische Anrufe, zwölf erfolgreiche Schockanrufe und acht Telefonate in der Kategorie „falsche Polizisten“ waren es im vergangenen Jahr, die bei der Polizei Krefeld zur Anzeige gebracht wurden. Es entstand bei den Betroffenen dabei ein Gesamtschaden von 390.000 Euro. Allein in diesem ersten Halbjahr 2023 waren es bereits vier Schockanrufe und zehn ,falsche Polizisten-Anrufe‘, die bei uns angezeigt wurden. Schaden: 465.000 Euro. Immer mehr ältere Menschen in Krefeld werden von gerissenen Betrügerbanden abgezockt. „Die Zahlen zeigen eine steigende Tendenz. Die Dunkelziffer ist, so befürchten wir, allerdings um einiges höher“, sagt Jörg Grothus vom Kommissariat Kriminalprävention/ Opferschutz der Polizei Krefeld.