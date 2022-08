Nach den Sommerferien : Polizeikräfte vor allen Krefelder Schulen im Einsatz

Krefeld Für die Jüngsten ist der Weg zur Schule eine große Herausforderung. Die Beamten bitten die Verkehrsteilnehmer daher in diesen Tagen ganz besonders um Rücksicht.

Für Krefelds Schülerinnen und Schüler beginnt am Mittwoch der Unterricht nach den langen Sommerferien. Nach unbeschwerter Urlaubszeit und vielen warmen Tagen im Freien geht es jetzt also zurück in den Klassenraum. Donnerstag werden die i-Dötzchen eingeschult. „Für die Kleinen ist der Weg zur Schule eine große Herausforderung – eine erste ,Prüfung‘, die sie als Schulanfänger jetzt meistern müssen“, erklärt die Polizei in der Seidenstadt.