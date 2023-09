Ermittler suchen Zeugen Blutspur an Auto: Mögliches Unfallopfer gesucht

Eine Krefelderin hat am Dienstag an ihrem geparkten Fahrzeug mehrere Schäden gefunden, außerdem befanden sich Blutreste auf der Heckscheibe. Am Abend zuvor hatte sie den Pkw auf der Neuen Linner Straße geparkt – wie es zu den Schäden kam, ist ihr laut Polizei unbekannt.

21.09.2023, 11:06 Uhr

Die Polizei zieht in Erwägung, dass ein möglisches Unfallopfer involviert sein könnte. Foto: dpa/Carsten Rehder

Von Jessica Kuschnik

Daher sucht diese nun nach Zeugen, die etwas beobachtet haben, möglicherweise einen Radfahrer, der mit dem geparkten Auto kollidiert ist. Es sei nicht auszuschließen, dass er bereits vor dem Zusammenstoß verletzt war. Tatzeit war zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 18.30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei unter 02151 6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de

(ots)