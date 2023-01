Krefelder Polizei setzt Spürhunde ein Die verzweifelte Suche nach Abdullah Kilic

Es wird knapp. Längst ist die Suche nach dem vermissten Krefelder Senior, der an Demenz leidet, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zu einem Wettlauf gegen die Zeit geworden. Was bleibt, ist ein kleiner Funke Hoffnung, angefacht durch Meldungen von Personen, die Abdullah Kilic gesehen haben wollen. „Leider hat sich nichts davon bis jetzt bestätigt. Mein Vater ist noch immer verschwunden“, sagte am Donnerstag Mustafa Kilic auf Anfrage unserer Redaktion. Die Suche wird auch an diesem Tag fortgesetzt.