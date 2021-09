Am Elfrather See verschwunden : Vermisstensuche nach fünfjährigem Jungen erfolgreich

Am Elfrather See verschwunden

Krefeld Am Sonntag, 19. September, ist eine Vermisstensuche rund um den Elfrather See nach einem fünfjährigen Jungen erfolgreich verlaufen. Er wurde nach mehreren Stunden wohlbehalten gefunden.

(RP) Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden im Zeitraum zwischen 16.30 und 19.10 Uhr die Kräfte der Polizei und der Feuerwehr Krefeld von umliegenden Kommunen und Behörden unterstützt. Während zunächst ein Polizeihubschrauber und später zwei Drohnenteams von der Luft aus nach dem Jungen suchten, konzentrierten sich der DLRG sowie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit Rettungsbooten um den Bereich auf dem Wasser. Zeitgleich suchten Taucher der Feuerwehr Duisburg den Elfrather See unter Wasser ab. An Land unterstützten Rettungshundestaffeln der DRK aus Krefeld, Wesel und Viersen die Suche.