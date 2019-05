Heulende Motoren : Polizei stoppt illegales Autorennen in Krefeld

Polizei stoppt illegales Autorennen in Krefeld

Krefeld In der Nacht zum 1. Mai hat die Polizei zwei junge Autofahrer gestoppt, die sich zuvor offensichtlich ein illegales Autorennen geliefert hatten. Sie waren mit aufheulenden Motoren losgerast.

Kurz nach Mitternacht fielen der Besatzung eines Streifenwagens auf der Untergath in Höhe eines Baumarktes zwei Mercedesfahrer auf, die bei Grünlicht nebeneinander an der Ampel standen, berichtet die Polizei. Mit aufheulenden Motoren seien die Fahrzeuge plötzlich losgerast und hätten sich kurzes Autorennen in Richtung Dießemer Bruch geliefert. Dort habe der 18-jährige Fahreran einer roten Ampel zunächst angehalten, die Polizeistreife stoppte ihn anschließend.