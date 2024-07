Rauschgift in Krefeld Polizei stellt Drogenhändler auf der Hansastraße

„Wir setzen darauf, dass nach der umfassenden Sanierung der Räumlichkeiten auch die Klientenzahlen wieder steigen“, so Sozialdezernentin Sabine Lauxen. „Wir werden einige Zeit benötigen, um wieder die früheren Zahlen zu erreichen. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass der Tagesaufenthalt eine wichtige Funktion für die Klienten hat. Er bietet die Möglichkeit, sich über einen längeren Zeitraum in einem geschützten Umfeld anstatt auf der Straße aufzuhalten. Von der Rückkehr in den Regelbetrieb des DHZ wird auch das Umfeld profitieren.“