Konzert im Ostwall-Club Polizei sichert Auftritt „rechter Rapper“ vor Demonstranten

Mit einer Spontan-Demonstration reagierten laut Polizei rund 50 Personen der linken Szene in Krefeld am vergangenen Samstag gegen ein Konzert von in der rechten Szene angesiedelten Rap-Musikern. Dabei sei es zu keinen Zwischenfällen gekommen. Es habe lediglich einige Platzverweise für wenige Anwesende gegeben, berichtete ein Sprecher der Krefelder Polizei auf Anfrage unserer Redaktion.