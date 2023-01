Rauschgifteinsätze in Krefeld Polizei setzt Drogenszene weiter unter Druck

Die Polizei setzt die Drogenszene in Krefeld weiter mit Razzien und Kontrollen unter Druck. Am Donnerstag, 5. Januar, richteten Beamte eine Kontrollstelle auf dem Parkplatz vor dem Grotenburgstadion ein. Hinzu kamen Einsatzkräfte aus ganz NRW, die an dem fünftägigen Seminar „Drogen im Straßenverkehr“ des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei (LAFP NRW) teilnehmen. Sie hatten Gelegenheit, die erlernte Theorie in der Praxis zu üben. Die Polizei Krefeld steht hier als Kooperationsbehörde in regelmäßigen Abständen zur Verfügung.