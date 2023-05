Facebook-Hit Polizei rettet Entenküken in Krefeld auf dem Südwall

Unter der Überschrift „Gans schön mutig …“ hat die Polizei von einer nicht alltäglichen Tierrettung berichtet und bei Facebook zahlreiche positive Reaktionen auf den Einsatz und den Bericht darüber erhalten. Es ging um Entenküken, die vom Muttertier getrennt worden sind und plötzlich auf einem Wohnhaus am Südwall sich selbst überlassen waren. Fünf Küken stürzten sich mutig in die Tiefe und erkundeten daraufhin unter Lebensgefahr den Südwall; die übrigen vier verharrten in der Regenrinne des Hauses, wo sie schließlich von der Polizei geborgen wurden. Der unfreiwillige Familienausflug endete für alle neun Geschwister in einem sicheren Karton. Über den Verbleib von Mutter Ente oder zur Frage, wie die Küken auf das Dach gelangten, ist nichts bekannt.