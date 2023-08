Fehlender Brandschutz Polizei räumt in Krefeld Haus an der Gladbacher Straße

Polizei und Verwaltung haben am Dienstag, 29. August, in Krefeld eine gemeinsame Kontrolle von zwei Mehrfamilienhäusern an der Ritterstraße und Gladbacher Straße vorgenommen. Ziel des Einsatzes im Rahmen des Präsenzkonzepts Innenstadt war die Überprüfung von Brandschutz und Sicherheit sowie die Überprüfung im Bereich des illegalen Aufenthaltes in der Bundesrepublik. Die Einsatzkräfte der Bauaufsicht und der Berufsfeuerwehr verschafften sich vor Ort einen umfassenden Überblick über die entsprechenden Sicherheitsaspekte in den Gebäuden.