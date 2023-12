In den Sozialen Medien Die kuriosesten Polizei-Einsätze des Jahres

3.Juli: Fährste also mit dem Motorrad durch das schöne Krefeld, mit deinem Sozius hinten drauf. Und dann wirst du in einen Unfall verwickelt. Du kippst um, das Auto ist stark beschädigt. Alles nicht so schön. Dann hebst du dein Krad wieder auf. Und fährst davon. Dein Sozius bleibt am Straßenrand zurück. Als unsere Kollegen schon da sind, kommst du plötzlich doch wieder zurück. Zu Fuß. Und schwörst, du hast überhaupt kein Motorrad. Der Kollege blickt skeptisch auf den Motorradspiegel, der auf dem Asphalt liegt und anklagend in der Abendsonne blinkt.