Freiheit endet im Bahnhof Polizei nimmt vierfach gesuchten Straftäter fest

Die Bundespolizei hat am Dienstag, 22. August, einen vierfach gesuchten Straftäter festgenommen, gegen den auch von der Krefelder Justiz ein Haftbefehl vorliegt. Einsatzkräfte am Bahnhof Essen-Altenessen hatten den augenscheinlich verwirrten Mann zuvor ins Visier genommen, der andere Reisende belästigte. Überprüfungen ergaben, dass er von mehreren Staatsanwaltschaften gesucht wurde. Das Amtsgericht Witten hatte den 49-Jährigen bereits im März 2017 rechtskräftig wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Durch das Amtsgericht Neuss wurde der Essener im April 2003 wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und im Mai 2007 aufgrund eines Diebstahls im besonders schweren Fall rechtskräftig für insgesamt 433 Tagen verurteilt. Die vierte Verurteilung erfolgte im Mai 2005 durch das Amtsgericht Krefeld aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in drei Fällen, davon in einem Fall in Tateinheit mit einem Diebstahl in einem besonders schweren Fall. Hierfür beträgt die Gesamtfreiheitsstrafe 212 Tage. Die Beamten nahmen den Verurteilten fest und brachten ihn wenig später in eine Justizvollzugsanstalt. Dort sitzt ein in den kommenden drei Jahren seine Haftstrafe ab.