Aufputschmittel, Crystal Meth und Pillen Krefelder Polizei nimmt mutmaßliche Drogenhändler fest

Aufgefallen war die Bande durch ein Paket, das einer der Verdächtigen sich in einen Krefelder Paketshop hatte schicken lassen. „Der Betreiber des Geschäfts war misstrauisch geworden, weil die Sendung direkt an den Shop adressiert gewesen war und es in der Vergangenheit bereits weitere Zusendungen dieser Art gegeben hatte“, heißt es in der Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Abholer sei selbst als angeblicher Absender angegeben gewesen, „damit er das Paket mit der Ausrede an sich nehmen konnte, dass es falsch beschriftet worden sei“.