Festnahme in Krefeld Einbrecher erscheint mit gestohlenem Fahrrad am Tatort

Wie die Polizei mitteilt, wurden zunächst Beamte der Kriminalpolizei am Mittwoch gegen 9 Uhr nach einem Einbruch in ein Geschäft auf der Rheinstraße gerufen. Die Tatverdächtigen hatten Bargeld aus der Kasse entwendet und waren anschließend geflüchtet. „Bei der Sicherung der Bilder auf der Überwachungskamera, konnten zwei Tatverdächtige bei der Tatausführung beobachtet werden“, so die Polizei.